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ВЭБ работает над созданием единой платформы проектов
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ВЭБ работает над созданием единой платформы проектов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк работает над созданием единой платформы проектов в группе госкорпорации, в перспективе платформой смогут пользоваться и другие институты развития. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.
"Сейчас ВЭБ активно работает над созданием единой платформы проектов в Группе ВЭБ. Там будет единый pipeline и продуктовая линейка ВЭБ, РЭЦ, «ВЭБ Инноваций», ФЦПФ, «ВЭБ Инжиниринг». Эта работа строится на принципах открытости и партнерства. В перспективе платформа может использоваться и другими институтами развития — нашими партнерами из ДОМ. РФ, Корпорации МСП, Фонда развития промышленности. Это даст синергетический эффект для всей экономики от сложения потенциала государственных институтов развития", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя Внешэкономбанка — члена правления Алексея Иванченко.
В июне замглавы Минфина Юрий Зубарев говорил, что власти РФ изучают возможность сделать Внешэкономбанк координатором всех институтов развития.
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