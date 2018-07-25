В США политики пока не хотят слушать экспертов по разоружению, заявили в СФ

В Совфеде в среду прошла встреча российских сенаторов с американскими экспертами по разоружению.

"Нужно четко понимать, что эти эксперты представляли только себя. Они не представляли американскую сторону, госдепартамент или американский конгресс", — сказал Косачев журналистам по итогам встречи.

По словам сенатора, в ходе встречи американские эксперты высказывали свою позицию, и превалирующей, доминирующей была точка зрения в пользу сохранения и продления действия СНВ-3 и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"У наших американских собеседников было понимание, что разрушение этих двусторонних договоренностей в сфере контроля над вооружениями было бы самым опасным, самым неблагоприятным сценарием развития ситуации. И наши собеседники нам сказали, что в меру имеющихся у них возможностей они активно работают в Вашингтоне, чтобы эту точку зрения доводить до властей", — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что если бы эта ситуация была очищена от политической конъюнктуры, если бы американские политики были готовы выслушивать мнение экспертов, исходя из содержания этого мнения, а не каких-то сопутствующих факторов, эта позиция была бы востребована.

"Но мы не в такой ситуации. Очевидно, что американские политики сейчас в плену у избирательной кампании, которая начинается (ноябрьские выборы в конгресс), и они еще не вышли из интересов той избирательной кампании, которая прошла", — сказал законодатель.

По его мнению, этот фактор сводит «практически на нет» шансы на то, что мнения экспертов по существу будут услышаны.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии , а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.