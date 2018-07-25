Грушко и эксперты из США обсудили предотвращение опасных военных инцидентов

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил в среду с американскими экспертами по контролю над вооружениями способы предотвращения опасных военных инцидентов и ситуацию вокруг Договора о мерах по дополнительному сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД), сообщает МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам стратегической стабильности с акцентом на анализ ситуации, сложившейся вокруг Договора о мерах по дополнительному сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД). Обсуждались также пути предотвращения опасных военных инцидентов", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Эксперты во вторник побывали в Госдуме, а в среду провели встречи в Совете Федерации

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии , а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.