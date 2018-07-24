Преобразившаяся Жасмин вышла в свет после похудения

Певица Жасмин появилась на фестивале «Белые ночи». Звезда продемонстрировала отличную фигуру.

Для посещения музыкального мероприятия артистка выбрала черный комбинезон с глубоким декольте и высокой талией. Верх наряда был густо украшен бисером и пайетками.

О визите на фестиваль Жасмин отчиталась в своем микроблоге. «По складу характера я — женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно! ❤ Спели вчера с Денисом Клявером @denisklyaver нашу „Любовь-отраву“ на фестивале „Белые ночи“ @wnfestival, спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием! ☀☀☀ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — сообщила поклонникам звезда. Пост она сопроводила несколькими снимками и видеозаписью с мероприятия.

Почитатели невооруженным глазом заметили, что 40-летняя артистка очень преобразилась. «Похудела Жасмин😍👍», «Стройняшка))», «Какая Жасмин стала стройная, супер, очень люблю ее творчество!», «Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая! 👍👍👍❤❤❤», «Видела-видела вас в этом костюме 👍 С Денисом вы прекрасно смотрелись!», «Шикарный костюм. А уж сама… ослепительная», — не скупились на комплименты фолловеры в комментариях.

Добавим, что артистка восхищает поклонников не только прекрасными вокальными данными и точеной фигуркой. Жасмин умеет всегда и везде выглядеть стильно и элегантно, и денег на создание безупречного образа она никогда не жалеет.

Ранее в интервью Dni.Ru звезда призналась, что любит дорогостоящие аксессуары. «Питаю страсть к сумочкам — это уже похоже на болезнь, — уточнила она. — Их столько, что впору обустраивать отдельную гардеробную. У меня изжога на них!» Судя по фотографиям, эта любовь обходится Жасмин дорого — стоимость сумочек, с которыми она выходит в свет, начинается от 400 тысяч рублей.

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