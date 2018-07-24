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Глеб Никитин создал совет по земельным и имущественным отношениям
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Глеб Никитин создал совет по земельным и имущественным отношениям 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Совет по земельным и имущественным отношениям создан по поручению врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что совет будет рассматривать вопросы заключения концессионных соглашений, предоставления участков для строительства, заключения соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием государственного имущества. Также в компетенцию нового органа войдут вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета Нижегородской области.
«Хотелось бы особенно отметить, что данный совет займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых», — сообщил Глеб Никитин.
Председателем совета стал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, его заместители — замминистра имущественных и земельных отношений Александр Кононов и руководитель управления госохраны ОКН Надежда Преподобная. По словам Сергея Баринова, совет будет в максимально сжатые сроки решать вопросы предоставления участков для строительства.
«Деятельность совета сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства», — подчеркнул Сергей Баринов.
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