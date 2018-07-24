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В Росавиации опровергли слух о полной перекладке ВПП аэропорта «Гагарин»
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В Росавиации опровергли слух о полной перекладке ВПП аэропорта «Гагарин» 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 2 часа назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В Росавиации опровергли слухи о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта «Гагарин» в Сабуровке возможно будет переделываться полностью. Об этом вчера, 23 июля, в своем «Живом Журнале» сообщал саратовский блогер Денис Жабкин.
«Ходят слухи о том, что придётся переделывать не 600 метров, а всю ВПП строящегося аэропорта. Но это будут решать после получения результатов экспертизы», — отмечал саратовец.
В Росавиации сообщили, что сейчас «все находится на стадии проектных изысканий».
«Информация о переборке полосы полностью не соответствует действительности», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Свободные новости» советник руководителя Росавиации Александра Нерадько Сергей Извольский.
Данные о сроках окончания экспертизы по ВПП «Гагагрина» собеседник издания сообщить отказался.
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