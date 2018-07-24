В Росавиации опровергли слух о полной перекладке ВПП аэропорта «Гагарин»

Росавиации опровергли слухи о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта «Гагарин» в Сабуровке возможно будет переделываться полностью. Об этом вчера, 23 июля, в своем «Живом Журнале» сообщал саратовский блогер Денис Жабкин.

«Ходят слухи о том, что придётся переделывать не 600 метров, а всю ВПП строящегося аэропорта. Но это будут решать после получения результатов экспертизы», — отмечал саратовец.

В Росавиации сообщили, что сейчас «все находится на стадии проектных изысканий».

Данные о сроках окончания экспертизы по ВПП «Гагагрина» собеседник издания сообщить отказался.