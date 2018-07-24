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Госдума ратифицировала конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве
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Госдума ратифицировала конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли решение о ратификации конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве.
Конвенция была принята на 75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 г. в Женеве, вступила в силу 11 января 1991 г.
«Конвенция определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда, в том числе при осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, а также взрывчатых веществ», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что ратификация будет способствовать признанию достижений РФ в сфере защиты жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, укреплению ее позиций в данной сфере на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, также ратифицировавшими данный документ.
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