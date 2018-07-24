Эксклюзивная карта для бизнеса от ПСБ

Сотрудники Промсвязьбанка представили уникальную карту — Visa Platinum Business. Она создана специально для тех клиентов, которые владеют бизнесом. Отмечается, что подобного финансового продукта ранее не было на рынке.

У владельцев Visa Platinum Business появляется возможность получить приоритетное обслуживания во всех офисах ПСБ, принять участие в программе страхования путешествующих с покрытием до 100 тысяч долларов в год. Кроме этого, доступны различные специальные предложения от компаний-партнеров.

При наличии корпоративной карты клиенты и их сопровождающие могут по всему миру могут пользоваться бизнес-залами от компании Lounge-Key. Также доступна информационная помощь и экстренная помощь, если человек находится за рубежом.

Предприниматели, имеющие малый и средний бизнес, могут пользоваться Visa Platinum Business для оплаты представительских и иных расходов. Карта предусматривает осуществление различных операций по счету юридического лица, однако она выдаются и ИП.

«Возможности карты являются уникальными для рынка. Наша карта предоставляет преимущества в деловых поездках и путешествиях. У владельцев появляется доступ к премиальной программе страхования и возможность проведения переговоров в лучших конференц-залах мира. Также разрешается оплачивать представительские расходы, рассчитываться с поставщиками, обналичивать средства», — заявили в Промсвязьбанке.

Информация об оформлении карты доступна на сайте ПСБ.