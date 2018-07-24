Мнение: Новая схема финансирования жилищного строительства пока слишком непонятна

Новая схема финансирования жилищного строительства, предусмотренная изменениями в 214-ФЗ, пока слишком непонятна и вызывает очень много вопросов.

Такое мнение высказал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.

По его словам, в связи с этим банк прока не намерен активизировать свою деятельность в этом направлении.

Отвечая на вопрос АСН-инфо, Константин Бобров отметил, что структура, занимающаяся оценкой строительных проектов, в составе банка есть, но расширять ее пока не планируется. «Предлагаемые новации пока не очень ясны, нам хотелось бы изучить опыт коллег, прояснить для себя все риски такой деятельности, и только потом включаться в эту работу», — уточнил он.