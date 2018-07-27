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RAEX присвоило Центрально-Европейскому Банку рейтинг «ruB-»
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RAEX присвоило Центрально-Европейскому Банку рейтинг «ruB-» 

Банки.ру 1 час назад
RAEX («Эксперт РА») присвоило Центрально-Европейскому Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «негативный» прогноз, говорится в сообщении агентства.
«Уровень рейтинга и прогноз по нему обусловлены неоптимальной структурой бизнес модели, в которой финансовый результат формируется преимущественно за счет комиссионного дохода от гарантийной деятельности, подверженной регулятивным ограничениям», — поясняют аналитики.
Поступление процентных доходов сдерживает низкое качество ссудного портфеля в сочетании с низкой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности.
Кроме того, одним из ключевых факторов, негативно влияющих на рейтинговую оценку выступила слабая ликвидная позиция банка. При этом ресурсная база характеризуется слабой диверсификацией привлеченных средств от крупнейших клиентов.
Аналитики отмечают высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска и неоптимальную структуру обеспечения кредитного портфеля. Дополнительное давление на рейтинговую оценку оказывают слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке и сокращение собственных средств по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев на 34%. Сдерживает уровень рейтинга деконцентрированная структура собственности и наличие определенных недостатков в системе корпоративного управления и стратегическом обеспечении банка.
К факторам, оказывающим позитивное влияние на рейтинговую оценку, отнесены высокие показатели достаточности капитала, приемлемое качество выданных банковских гарантий и низкий уровень валютных рисков.
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