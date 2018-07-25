RAEX понизило рейтинг банка «Развитие-Столица» до «ruB-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Развитие-Столица» до уровня «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, понижение рейтинга обусловлено существенным сокращением масштабов бизнеса кредитной организации (на 32% за год с 1 июня 2017-го) в совокупности с оттоком привлеченных средств (за указанный период объем средств юрлиц сократился на 46,3%, физлиц — на 54,8%), что оказало давление на ее конкурентные позиции.

Банк специализируется на кредитовании заемщиков, основной деятельностью которых являются операции с недвижимым имуществом и сдача имущества в аренду, при этом аналитики отмечают значительную концентрацию кредитов на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с акционерами. Качество кредитного портфеля остается на низком уровне (на 1 июня 2018-го доля ссуд III—V категории качества составила 95,9%, доля пролонгированной задолженности в ссудном портфеле — 51,5%), при этом растет доля безнадежных ссуд и просроченной задолженности (за год по 1 июня 2018-го доля безнадежных ссуд выросла с 8,1% до 14%, задолженность с просроченными платежами — с 7,9% до 14,5%), что оказывает давление на эффективность деятельности банка (за 2017 год ROE по РСБУ — 2,3%, по МСФО — 1,5%) за счет досоздания резервов по проблемной задолженности.

Среди прочих негативных факторов агентство отмечает высокую концентрацию активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и повышенный уровень принимаемых валютных рисков.

Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 июня — 29,1%, Н1.2 составляет 26,6%) и значительный буфер абсорбции убытков (на отчетную дату обесценение до 65% подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению обязательных нормативов). Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает приемлемую сбалансированность активов и пассивов банка на краткосрочном горизонте и низкую концентрацию привлеченных средств на крупных кредиторах.