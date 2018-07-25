RAEX подтвердил Металлинвестбанку рейтинг «ruВBВ»

RAEX («Эксперт РА») подтвердил Металлинвестбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBВ» со «стабильным» прогнозом, сообщает агентство.

«Поддержку рейтингу оказали адекватные показатели ликвидности, а также высокое качество портфеля ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь фондирование в рамках сделок РЕПО», — поясняет RAEX.

В качестве позитивных факторов агентство отмечает высокие показатели рентабельности бизнеса банка в сочетании с адекватным уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (135% за I квартал 2018 года).

Положительное влияние на рейтинг также оказывают приемлемую достаточность собственного капитала и невысокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, а также низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

Давление на рейтинг оказывают высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейшей группы кредиторов (доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила 12% на 1 июня 2018 года), что является следствием статуса Металлинвестбанка как расчетного центра группы компаний «ОМК» (один из крупнейших металлургических холдингов России ).

Вместе с тем, указанное, по мнению агентства, свидетельствует о повышенной зависимости банка от финансового состояния группы. Негативное влияние на рейтинг оказывают низкая отраслевая диверсификация задолженности ЮЛ и ИП, что во многом обусловлено операциями факторинга с крупными торговыми сетями.

В то же время аналитики отмечают, что в целом для банка характерна высокая диверсификация бизнеса. Агентство консервативно оценивает повышенную чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с высокими оборотами по ЛОРО-счетам контрагентов, имеющих низкие рейтинги кредитоспособности или не имеющих кредитных рейтингов.