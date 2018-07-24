Безнаказанность зигующего садиста

Несколько дней назад в социальной сети Фейсбук скандально прогремела видеотрансляция из украинского областного центра Чернигов . Ее организовал местный националист Александр Тарнавский, который ранее служил в АТО в составе полка «Азов». Вместе с группой соратников он привязал к столбу бездомного, повесив ему на шею табличку: «Я — ватник. Плюньте в меня». По словам националиста, этот больной человек, который накануне освободился после тюремного заключения, бросал бутылки в сторону памятника Небесной сотне. Однако черниговский суд не нашел за ним никакой вины, отпустив бездомного на свободу — после чего нацисты решили расправиться с ним по своему.

«Азовец» Тарнавский плевал привязанному человеку в лицо, и транслировал это в прямом эфире. Проходившие мимо черниговцы возмущались происходящим — но нацисты советовали им купить бездомному билет в Россию , и даже угрожали привязать «гуманистов» рядом со своей жертвой. На место событий приехала скорая, однако врачи уехали восвояси, так и не отвязав «ватника» от столба. Не сделал этого и полицейский патруль — больше того, полицейские за руку поздоровались с нацистами, и стали задавать бездомному издевательские вопросы: правда ли, что он сам попросил организовать над собой этот Суд Линча?

Руководство черниговской полиции поначалу тоже попробовало озвучить это совершенно дикую версию, настаивая, что бездомный сам привязался к столбу — и, видимо, сам же плевался себе в лицо. Только давление международных правозащитных организаций заставило полицейских открыть уголовное дело по факту пыток в центре Чернигова. Однако, это было сделано только для галочки — несмотря на то, что скандальный ролик смотрели по всей стране, правоохранители старательно делают вид, что им неизвестны виновники этого инцидента, и не совершают никаких попыток привлечь Тарнавского к уголовной ответственности за истязания и незаконное лишение свободы украинского гражданина.

Между тем, нацист даже не пытается скрывать свои дела и свои взгляды. Вчера он демонстративно перепостил у себя на странице серию фотографий, которые были ранее опубликованы на его фейсбуке. На них видно, как Тарнавский вскидывает руку в нацистском приветствии — в военной форме, украшенной гитлеровскими свастиками, и в праздничной вышиванке, на фоне деревянного идола Перуна. И хотя публичная поддержка национал-социалистической идеологии запрещена специальным лукавым пунктом в декоммунизационном законе — который никогда не применялся на практике против ультраправых — власти, опять-таки, делают вид, что не замечают открыто зигующего героя. А ведь из этих фото совершенно понятно, что его тяга к пыткам — не просто личная патология, а реализация человеконенавистнических концепций, которые призывают воинов белой расы к борьбе с бесправными «утнерменшами».

«Страшно подумать, что они делали на Донбассе, если публично творят такое в центре мирного украинского города. Сколько там было таких пыток, или чего-то похуже. Ведь ни жизнь, ни человеческое достоинство не ставится такими палачами ни в грош, и в АТО над ними не было совершенно никакого контроля», — справедливо заметила харьковская журналистка Ольга Пустовская.

Хуже всего то, что взгляды и действия нациста находят поддержку у известного количества патриотически настроенных украинцев. «У меня внучка тоже зигует. Конечно, это у нее выходит не сознательно. Но пусть лучше растет нацистской, а не ватницей, потому что зига мне нравится больше, чем слава КПСС », — пишет на голубом глазу черниговская националистка Татьяна Макаренко. А многочисленные сослуживцы «азовца» постят в комментариях собственные фотосессии со свастиками и зигами, наглядно демонстрируя, что нацизм давно стал доминирующей идеологией в среде националистических комбатантов.

Впрочем, реабилитация нацизма происходит не только у добробатовцев. Как раз вчера, в очередную годовщину битвы под Бродами, где войска Первого Украинского фронта разгромили в бою дивизию СС «Галичина», во Львове прошла торжественная акция в память украинских эсэсовцев, участники которой с гордостью ходили в гитлеровской военной форме. И это не вызвало никаких переживаний у Вятровича и Авакова — в то время, как советские ветераны вынуждены выносить на 9 мая плакаты с заклеенным знаком ордена Великой отечественной войны, чтобы их не арестовала полиция или уличные нацисты.

Все это показывает, в какую глубокую пропасть провалилась постмайдановская Украина . Зрители видеотрансляции, которая фиксировала линчевание человека, обратили внимание на разбитые черниговские тротуары и обшарпанные дома. Древний город переживает глубокий экономический кризис. Большинство его предприятий давно стоят, а трудоспособное население в основном едет на заработки в Белоруссию , Россию, Европу, или в расположенную неподалеку столицу. «В Чернигове за последние четыре года закрылись два сетевых книжных магазина, но открылись десятки секонд-хэндов, которые в начале 00-х начали массово закрываться, после процветания в 90-х» — пишет местный блогер Константин Яровых. Нет никаких сомнений, что помноженная на необразованность нищета является питательной почвой для возрождения и развития самых архаических и средневековых практик. Тем более, что государство всячески помогает этому, превращая национализм в господствующий общественный тренд.

Впрочем, стоит отметить, что действия Тарнавского вызвали неприятие у многих его порядочных земляков. И не только у случайных прохожих, которые просили и требовали освободить привязанного бездомного. Заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако опубликовал архивную фотографию немецкого антифашиста, которого привязали к столбу в тридцатых годах, тоже повесив ему на грудь позорящую табличку — чтобы сравнить это с тем, что произошло в его городе. «Конечно, мне стыдно за Чернигов, правоохранителей и часть горожан, которые оправдывают дикость в центре нашего города. Публичное издевательство над намного более слабым и больным человеком — это унижение всего города. Где гарантия, что около такого столба не оказался бы кто-то другой? Убежден, что такие действия не имеют оправдания и ни к чему хорошему не приведут», — написал этот политик, на которого тут же набросились сетевая группа поддержки неонацистов.

Критический отзыв Ломако дает надежду на то, что большая часть украинцев все же осознает, чем грозит нам всем безнаказанная жестокость зигующего садиста.