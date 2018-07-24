«Повышение пенсионного возраста — дьявольская реформа»

Ни власть, ни россияне отступать, похоже, не собираются. Власть продавливает непопулярную реформу, а реформируемые не хотят под нее прогибаться.

В минувшую среду началась новая волна протестов против намерений правительства повысить пенсионный возраст. На этот раз к недовольным открыто подключились москвичи. Запрет на всевозможные публичные акции во время футбольного праздника был ими неукоснительно соблюден. Но лучше поздно, чем никогда.

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Гайд-парк пригодился

И лучше хоть где-то и как-то, чем нигде и никак. Московский митинг прошел на самой непопулярной площадке — гайд-парк в Сокольниках. Как рассказал один из организаторов акции, глава «Гражданской солидарности» Георгий Федоров , его планировалось провести на проспекте Сахарова, но этот вариант не устроил московские власти . В последний момент вспомнили про гайд-парк.

Хотя времени на информирование о митинге почти не оставалось, в Сокольники пришло довольно много людей. По разным оценкам, от 1 до 5 тыс. человек. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов насчитал 10 тысяч. Как бы то ни было, митинговая площадка оказалась забита очень серьезно настроенными гражданами с плакатами: «Хотим дожить до пенсии», «Не хотим работать до смерти», «Повышение пенсионного возраста — геноцид» и т.п. Присутствовали участники движений: Революционная рабочая партия, «Левый фронт», Союз коммунистической молодежи, Объединенная коммунистическая партия, Конфедерация труда России , «Народный собор» и др. И просто люди, причем самых разных возрастов.

Своим — льготы, остальным — нищета

Почти все ораторы высказались о необходимости объединения всех оппозиционных политических сил, чтобы «противостоять чуме» (Георгий Федоров). Многие призвали поддержать КПРФ , которая запланировала свое выступление на 28 июля.

— Если никто нас не услышит, есть предложение начать бессрочную акцию протеста против этой реформы до полной ее отмены, — заявил Федоров. Его голос тут же заглушили овации.

— Сегодня депутаты от ЕР на пленарном заседании заявили дословно следующее: что можно развиваться, только выйдя из зоны комфорта, — доложил с места событий депутат Госдумы от СР Олег Шеин . — Они хотят помочь россиянам выйти из зоны комфорта, лишив их пенсионных прав. Последствия этого решения: они выпихивают на рынок труда в ближайшие 16 лет дополнительно 17 млн человек. Объясняя это 2-миллионной дырой в трудовых ресурсах. Я не очень понимаю, почему надо работающего человека лишить пенсии. Но хорошо понимаю: это закон о массовой безработице!

Шеин также напомнил о 10 трлн налоговых льгот, щедро раздаваемых правительством, которые предполагается компенсировать за счет несостоявшихся пенсионеров.

Даешь налог на олигархов!

Многочисленных представителей левых движений на импровизированной трибуне внезапно перелевачил самый неожиданный участник митинга — протоиерей Всеволод Чаплин. Вообще, Всеволода Анатольевича мы на протестных акциях ждали давно — с тех пор, как он, лишившись официального представительства в РПЦ , стал активно выступать против системы в твиттере. Эту свою оппозиционную деятельность священнослужитель, впрочем, довольно быстро свернул. Но тут подоспела инициатива правительства, и вот…

— Лгут те, кто говорит, что пенсионеры будут хорошо у нас жить после этой новой пенсии в 60 с лишним лет, — заявил Чаплин. — Мы хорошо с вами знаем, что у них не будет ни пенсии, ни работы. Чудовищная ложь произносится теми, кто говорит, что в стране нет денег! 5 трлн рублей в год будет давать эта несчастная пенсионная реформа. А 2 трлн разворовывается — об этом Кудрин сказал сам несколько дней назад. Доходы и сверхдоходы олигархов должны облагаться ДРАКОНОВСКИМИ налогами. И пусть они пищат и визжат, мы с вами знаем: кошка прекрасно представляет себе, чье мясо съела.

фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

«"Едро" — в помойное ведро»

Одним из первых прозвучавших лозунгов стал «Путина в отставку»: так толпа преобразовала лозунг «Правительство в отставку», который выкрикнул Федоров. Все-таки народ у нас очень гуманный: в ходе митинга Путина и правительство неоднократно предлагалось отправить в разные места, в том числе и на пенсию, однако более радикальных вариантов предложено не было. С большим энтузиазмом был проскандирован лозунг «Партию „Едро“ — в помойное ведро». Немногочисленные полицейские все это перенесли мужественно: два подогнанных по случаю автозака оставались пустыми до конца мероприятия.

А на следующий день, 19 июля, в день первого чтения закона о пенсионной реформе, с 9 утра и до вечера у стен Госдумы шла стихийная акция протеста. Началась она как встреча с депутатами. Увы, не помогло: силами фракции «Единая Россия» один из самых людоедских законопроектов последних лет был принят в первом чтении.

Сергей Удальцов: Это наш Сталинград, и отступать мы не будем!

— Это, по сути, первый полноценный митинг протеста против повышения пенсионного возраста в Москве с момента, когда эта инициатива была озвучена. До сих пор власти, ссылаясь на ЧМ — на наш взгляд, абсолютно искусственно, — незаконно ограничивали людям возможность высказать свое мнение. Это от страха. Потому что власти понимают: предложение повысить пенсионный возраст — это дьявольская реформа. Это от лукавого. Ни один эксперт, ни один чиновник, ни один член правительства нам не доказал, почему именно сейчас надо повышать пенсионный возраст в России, где многие люди не доживают до 60 лет, не то что до 65; где — особенно в регионах — мизерные зарплаты и пенсии; где крайне высокая скрытая безработица и не создано новых рабочих мест!.. Это непродуманная, антисоциальная и даже, можно сказать, геноцидная реформа. Все здравомыслящие люди должны подняться против нее. И объяснить власти, что мы не будем молчать, не будем терпеть.

Мы предлагаем вынести этот вопрос на референдум — пусть народ решит. Если россияне согласны с тем, что их в очередной раз ограбят и заставят работать до смерти, — пожалуйста. Но, думаю, наш народ не настолько глуп и бесправен. Люди выскажутся так, как считают нужным.

Но власть боится референдума, поэтому нам остается только протестовать. Будем выходить и наращивать наши возможности до тех пор, пока мы эту реформу не остановим. Иначе завтра они покусятся уже и на последние остатки наших социальных прав. Пенсионный возраст сегодня — это, условно говоря, наш Сталинград, и отступать мы не будем.

фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

18 июля протестная акция прошла еще и в Петербурге , на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Она собрала порядка 300 человек. 10 из них были задержаны полицией. В Новосибирске акция, несмотря на сопротивление местных властей, прошла там, где и хотели организаторы — в центре города, у фонтана. Главным лозунгом стал: «Путин — вор». «Наш фонтан протеста пока слабоват, но поток возникает порой стихийно, главное — не отступать!» — прокомментировал событие в ФБ политик, экс-депутат ГД Аркадий Янковский

Ранее акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли более чем в 100 российских городах. В Костроме вышли несколько сот человек, не менее сотни пришли на митинг в поселке Володарский Астраханской обл. , в самой Астрахани протестовали более 2 тысяч. Акция стала самой массовой за последние годы. В Челябинске против выступили не менее 3 тысяч. В Екатеринбурге местные власти 80 раз отказали в проведении митинга региональному отделению «Левого фронта».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018 под заголовком «"Будь патриотом — сдохни до пенсии!"».