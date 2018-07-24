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Джихадисты приняли пилота самолета «Сухого» за россиянина и сняли его на видео
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Джихадисты приняли пилота самолета «Сухого» за россиянина и сняли его на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Погибшего пилота самолета «Сухого» ВВС Сирии обнаружили боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и приняли его за российского военного. Снятое джихадистами видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
«Это русская свинья из самолета», — сообщает голос за кадром.
Ранее 24 июля сообщалось, что в районе реки Ярмук на территории Сирии на границе с Голанскими высотами в результате ракетного удара был сбит сирийский самолет производства «Сухого». Предположительно, данный район контролируется ИГ, отмечал канал.
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