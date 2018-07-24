Джихадисты приняли пилота самолета «Сухого» за россиянина и сняли его на видео

Погибшего пилота самолета «Сухого» ВВС Сирии обнаружили боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) и приняли его за российского военного. Снятое джихадистами видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов. «Это русская свинья из самолета», — сообщает голос за кадром. Ранее 24 июля сообщалось, что в районе реки Ярмук на территории Сирии на границе с Голанскими высотами в результате ракетного удара был сбит сирийский самолет производства «Сухого». Предположительно, данный район контролируется ИГ, отмечал канал.