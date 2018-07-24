Суд по представлению Роспотребнадзора закрыл бар «Бир Маркет» в центре Москвы на 90 дней

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе по обращению граждан на нарушения санитарных требований при работе пивного бара „Бир Маркет“ по адресу: Москва, Страстной бульвар, д. 4, стр. 3 проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились. В пивном баре „Бир Маркет“ ООО „Арайа“ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», — говорится в сообщении.

Как уточняется, загрузка продуктов в пивной бар «Бир Маркет» осуществляется через один вход с посетителями под окнами жилых квартир. Также добавляется, что туалет для посетителей и персонала совмещенный, а система канализации пивного бара совмещена с системой канализации жилого дома.

В ведомстве пояснили, что по факту выявленных нарушений в отношении ООО «Арайа» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ , деятельность временно запретили. Материалы дела об административном правонарушении были направлены в Тверской районный суд Москвы.

«Тверским районным судом Москвы в отношении ООО «Арайа» было вынесено постановление о назначении административного наказания, в виде административного приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток с момента фактического приостановления деятельности. Деятельность бара «Бир Маркет» ООО «Арайа» приостановлена», — резюмировали в ведомстве.