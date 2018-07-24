«Каких только запахов тут не нанюхаешься!» В Сургуте раскрыли целую сеть незаконной утилизации отходов

Сургуте , в самом начале Нижневартовском шоссе, вблизи глухого забора производственной базы, в кустах спрятаны несколько люков городской канализации. Там активисты Общероссийского народного фронта поймали нарушителей с поличным: несколько автоцистерн слили туда отходы. Общественники утверждают, что, судя по утрамбованному грунту, ездят они сюда постоянно в течение долгого времени. Активисты перегородили дорогу автоцистернам.

«Мы зафиксировали незаконный слив канализационных отходов в городской ливневой коллектор. В ходе мониторинга и по рассказам свидетелей, сюда ежедневно приезжают до 200 автоцистерн. Что именно они сливают в городскую канализацию — неизвестно. Никаких разрешений на эти действия у водителей нет и быть не может, потому что этот коллектор не предназначен для приема отходов. По словам водителей, у них этот пункт указан в путевом листе, но они его нам не показывают. Сейчас вызван наряд полиции для фиксации данного нарушения. Мы со своей стороны будем обращаться в администрацию города и Росприроднадзор с просьбой провести проверку по факту нарушения», — рассказал эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

Как сообщили сотрудники находящихся поблизости предприятий, автоцистерны на этот пятачок идут сплошным потоком.

«Сливают постоянно. Каких только запахов тут не нанюхаешься! И стоячим болотом каким-то пахнет, и нефтепродуктами, и туалетом общественным. Дышать невозможно. Сейчас еще жара, так в конторе окна не откроешь — задыхаемся», — говорят свидетели.

Пока общественники и журналисты ждали приезда полиции, вокруг появились сразу несколько дорогих автомобилей. Из-за тонированных стекол за действиями активистов ОНФ и сотрудников СМИ какое-то время явно наблюдали, после чего из салона вышли мужчины делового вида и крепкие молодые люди. По оценкам очевидцам, их внешний вид навеял воспоминания о «лихих 90-х».

Неизвестно, чем могла бы закончиться эта встреча, но тут к автоцистернам подъехал экипаж ППС. Один из них поинтересовался у сотрудников правоохранительных органов , можно ли забрать автоцистерну, на что полицейские ответили отказом.

Корреспондент «ФедералПресс» попытался выяснить, какое отношение молодой человек имеет к заблокированным автомобилям, но он отказался разговаривать.

Проблему со сливом отходов в канализацию подтвердили в Горводоканале.

«Мы уже замучились здесь заваривать люки. Приезжают, срезают «болгарками», срывают крышки и сливают что попало сюда. Неделю целую эти коллекторы чистили, машину мусора вывезли. Они не должны здесь сливать, у нас есть специальный пункт на Аэрофлотской, который принимает такие отходы, но там надо договор заключать с Горводоканалом, платить за прием. А они не хотят. И такая история по всему городу: куда захотели, туда слили. Уже три года боремся — ничего не помогает», — заявил сотрудник Горводоканала Василий Спасюк.

Коммунальщики даже пытались перегораживать подъезд к своим коллекторам бетонными блоками, но уже на следующий день ассенизаторы — кустари подогнали кран и вновь открыли подъезд.

В департаменте городского хозяйства администрации Сургута отмечают, что, как правило, несанкционированными сливами занимаются частные конторы, которые даже не имеют лицензии на подобную деятельность. Покупают или нанимают несколько специализированных автомобилей и обслуживают частный жилой сектор, торговые базы, садовые кооперативы — словом, тех, кто не подключен к городской канализации. Вызов машины стоит от 2,5 до 3 тысяч рублей. Затем все, что откачено, сливается там, где удобно, а главное — бесплатно.

«Естественно, город теряет на этом деньги, потому что за утилизацию любых отходов взимается плата. Но основная проблема в том, что эти доморощенные ассенизаторы не разбираются, где бытовая канализация, а где ливневая. Если то, что они слили, попадает в бытовой коллектор, то это все равно пройдет через очистные сооружения. А вот ливневая канализация у нас не проходит через очистные, так уж исторически сложилось, поэтому все, что туда попадает, в конечном итоге попадает в реку. А это уже не просто потеря денег, это конкретный экологический ущерб, который на данный момент просто невозможно посчитать», — сообщил корреспонденту «ФедералПресс» директор департамента городского хозяйства Сургута роман Богач.

Единственный выход, который видят в администрации, это обязать всех владельцев частных домовладений, дач и коммерсантов обязательно заключать договоры на вывоз мусора и жидких отходов с лицензированными организациями. Тогда у частников-нелегалов попросту не останется клиентов. Такая норма, кстати, прописана в недавно принятых правилах благоустройства города. Но проконтролировать ее исполнение силами одной лишь администрации физически невозможно. И пока эта система не отработана, у нерадивых предпринимателей, строящих свой бизнес на нарушении законодательства, остается поле для деятельности.

Фото: Людмила Осьминкина