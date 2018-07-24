В Киеве грибами отравились шесть человек

Шесть киевлян отравились несъедобными грибами. Об инциденте сообщила пресс-служба администрации города. В настоящее время пострадавшие проходят лечение в токсикологической реанимации.

«По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы оказались шесть человек», — цитирует директора департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург ФАН.

Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, еще один пострадавший переведен в стационарное отделение.

Казвин, Ранее «Свободная пресса» сообщала, что несколько сотен человек отравились в Иране , съев ядовитые грибы. Люди обращались к медикам с признаками острого отравления в провинциях Курдистан, Лурестан, Зенджан Керманшах и Западный Азербайджан. Всего известно о 721 пострадавшем, 50 человек были госпитализированы в критическом состоянии, девять из них спасти не удалось.