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В Киеве грибами отравились шесть человек
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В Киеве грибами отравились шесть человек 

Свободная пресса 2 часа назад
Шесть киевлян отравились несъедобными грибами. Об инциденте сообщила пресс-служба администрации города. В настоящее время пострадавшие проходят лечение в токсикологической реанимации.
«По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы оказались шесть человек», — цитирует директора департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург ФАН.
Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, еще один пострадавший переведен в стационарное отделение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что несколько сотен человек отравились в Иране, съев ядовитые грибы. Люди обращались к медикам с признаками острого отравления в провинциях Курдистан, Лурестан, Зенджан, Казвин, Керманшах и Западный Азербайджан. Всего известно о 721 пострадавшем, 50 человек были госпитализированы в критическом состоянии, девять из них спасти не удалось.
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