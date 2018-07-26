Члены Общественной палаты поддержали проект правительства РФ «Культура»

Члены Общественной палаты (ОП) РФ поддержали разработанный правительством РФ национальный проект «Культура», целью которого является реконструкция и техническое переоснащение более 3,5 тысяч культурных объектов, сообщается на официальном сайте консультативно-совещательного органа.

"Это правильное политическое решение: в регионах наконец смогут провести ремонтные, восстановительные работы. Сегодня если в крупных субъектах ситуация обстоит более или менее нормально, то в отдаленных регионах, особенно в сельской местности, дела обстоят не так хорошо", — сказал заместитель председателя Комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис

Проводившаяся в регионах оптимизация расходов существенно сократила сеть учреждений культуры в селах, отметила в свою очередь член Комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ольга Воронова. По ее словам, стартовые возможности сельских и городских детей оказываются неравнозначными. «Механизм социальных лифтов в отношении сельской молодежи практически не действует, что приводит к оттоку молодых кадров из сельских территорий», — пояснила член ОП.

Проект «Культура» был представлен в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в рамках проекта планируется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более чем 3,5 тысяч объектов культуры.

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