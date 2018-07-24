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Госдума одобрила во II чтении рост доли участия иностранных юрлиц в уставном капитале МСП
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Госдума одобрила во II чтении рост доли участия иностранных юрлиц в уставном капитале МСП 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о снятии ограничений на участие иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП).
Согласно действующему законодательству, к МСП могут быть отнесены только те предприятия, в уставном капитале которых доля иностранных юрлиц не превышает 49%. Законопроектом предлагается снять это ограничение. Таким образом, малые или средние предприятия, в уставном капитале которых доля иностранной компании (также являющейся малой или средней компанией по своему размеру и не являющейся офшорной) превысит 49%, смогут сохранить статус субъекта МСП. При этом ограничение сохранится для крупных иностранных или российских юрлиц. Поправками ко второму чтению законопроекта к субъектам МСП отнесены также и хозяйственные товарищества.
Малая или средняя компания, согласно законодательству, соответствует критериям численности сотрудников — не более 250 человек и размера предпринимательского дохода за календарный год — не более 2 млрд рублей.
Реализация норм законопроекта потребует введения системы идентификации — подтверждения статуса иностранного юрлица как субъекта МСП на основе заявительного порядка, указывается в пояснительной записке к документу. В связи с этим законопроектом предлагается подтверждать соответствие иностранных юрлиц (за исключением офшорных компаний) условиям по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от ведения предпринимательской деятельности, установленным законом, на основе заключения аудиторской организации. Ко второму чтению была одобрена поправка, согласно которой одним из условий включения иностранных юрлиц в сферу действия законопроекта будет являться размещение сведений о них на официальном сайте ФНС России в интернете в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
При этом в целях ведения единого реестра субъектов МСП законопроектом предусмотрено, что аудиторские организации ежегодно представляют в ФНС России перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются иностранные юрлица, соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года. Перечень будет формироваться аудиторскими организациями по результатам анализа данных отчетности иностранного юрлица в налоговый орган страны, где учреждено такое иностранное юридическое лицо.
Реализация положений законопроекта приведет к росту числа хозяйственных субъектов, которым может быть присвоен статус субъекта МСП, отмечается в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается наделить Корпорацию МСП правом предоставлять услуги не только субъектам МСП, но и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Принятие законопроекта позволит привлекать дополнительные инвестиции в сектор МСП, обучать граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, основам предпринимательской деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
ТАСС: последние новости
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