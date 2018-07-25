В подмосковном Красноармейске завершено строительство долгостроя

"Строительство жилого дома было начато в мае 2015 года. Строительно-монтажные работы были приостановлены на стадии возведения фундаментной плиты в сентябре 2015 года из-за финансовых проблем застройщика АО «СУ-155»", — отмечается в сообщении.