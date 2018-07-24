В городском парке Майкопа появится новая беговая дорожка 

Продолжается благоустройство прогулочной зоны в нижнем ярусе майкопского горпарка. В стадии завершения строительство третьей дорожки протяжённостью 1030 м.
Также специалисты заканчивают обустройство лестницы, по которой можно будет подняться с новой дорожки на следующий ярус. Таким образом, прогулочная зона в этой части парка значительно расширится.
«Перед подрядчиками поставлена задача завершить все работы в ближайшее время, чтобы до конца тёплого сезона майкопчане и гости города успели сполна насладиться пешими прогулками по живописным парковым маршрутам», — рассказал глава Майкопа Андрей Гетманов.