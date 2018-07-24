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Шойгу заявил об усилении военной активности НАТО в Восточной Европе
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Шойгу заявил об усилении военной активности НАТО в Восточной Европе 

Rambler News Service 1 час назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о нарастающей тенденции военного альянса НАТО по усилению своей активности в Восточной Европе. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе Коллегии Миноброны.
«В последнее время набирает обороты негативная тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности НАТО в Восточной Европе», — сказал Шойгу.
По словам министра, военный альянс всячески препятствует усилению позиций России.
«Укрепление России как самостоятельного международного игрока не даёт покоя нашим коллегам из Североатлантического альянса. Они всячески пытаются воспрепятствовать появлению в лице России геополитического конкурента, тем более имеющего союзников. Для этого задействуется различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности — политика, экономика и даже культура и спорт. В данных условиях мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие какой-либо агрессии по отношению к другим странам», — добавил он.
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