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Семинар по психологии проведут в библиотеке имени Михаила Светлова
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Семинар по психологии проведут в библиотеке имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Практикум будет посвящен минимализму как стилю жизни. Мероприятие состоится 25 июля.
Спикером станет психолог Дмитрий Фролов. Он расскажет о том, почему представители молодого поколения стремятся окружать себя лишь нужными вещами, избегая излишеств.
Посетители узнают о влиянии минимализма на жизнь человека. Спикер научит гостей не тратить время и средства на бесполезные развлечения и вещи.
Добавим, что этот практикум завершает серию семинаров по психологии в библиотеке имени Михаила Светлова, сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
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