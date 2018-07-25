Семинар по психологии проведут в библиотеке имени Михаила Светлова 

Практикум будет посвящен минимализму как стилю жизни. Мероприятие состоится 25 июля.
Спикером станет психолог Дмитрий Фролов. Он расскажет о том, почему представители молодого поколения стремятся окружать себя лишь нужными вещами, избегая излишеств.
Посетители узнают о влиянии минимализма на жизнь человека. Спикер научит гостей не тратить время и средства на бесполезные развлечения и вещи.
Добавим, что этот практикум завершает серию семинаров по психологии в библиотеке имени Михаила Светлова, сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.