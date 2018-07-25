Семинар по психологии проведут в библиотеке имени Михаила Светлова

Практикум будет посвящен минимализму как стилю жизни. Мероприятие состоится 25 июля.

Спикером станет психолог Дмитрий Фролов . Он расскажет о том, почему представители молодого поколения стремятся окружать себя лишь нужными вещами, избегая излишеств.

Посетители узнают о влиянии минимализма на жизнь человека. Спикер научит гостей не тратить время и средства на бесполезные развлечения и вещи.