В реестр инновационной продукции Подмосковья включили еще 5 разработок

Комиссия по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Подмосковье , на своем заседании рассмотрела и одобрила пять разработок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Во вторник прошло четвертое в этом году заседание комиссии по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Подмосковье, под руководством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова

«Комиссия рассмотрела и одобрила пять заявок от пяти компаний», — говорится в сообщении.

В частности, одобрили продукцию предприятия ИП Монтвида Е. В. из города Раменское , которое занимается производством энергоэффективных светильников для улиц, автомагистралей, дворов, а также промышленных, офисных, торговых и других общественных помещений.

ОАО «НП „Подольсккабель“ из Подольска представило комиссии новое поколение монтажных кабелей ЭПОКС, которые соответствуют всем стандартам качества, но стоят гораздо меньше, а срок службы составляет до 35 лет.

Участники заседания рассмотрели и одобрили заявку ООО „Тепофол“ из Егорьевска . Компания производит ультрасовременные утеплители, которые можно успешно использовать в любых климатических зонах России , включая Арктику.

Также в реестр инновационной продукции включили ООО „Колос-Экспресс“ из Домодедова. Компания-поставщик муки, круп и хлопьев в Россию и страны СНГ стала вторым в реестре производителем продуктов питания.

Комиссия выступила за включение в реестр ООО „Гидроресурс“ из города Мытищи. Его новая система защиты от протечек воды GIDROLOCK предназначена для контроля и автоматического отключения подачи воды, выдачи звукового оповещения при возникновении аварии в инженерных системах водоснабжения и отопления.

»Реестр инновационной продукции Московской области постоянно расширяется. На данный момент он включает 74 вида продукции от 43 организаций, учитывая те компании, которые сегодня одобрила комиссия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Реестр инновационной продукции был создан в 2017 году. В том же году в него включили 41 вид продукции от 24 компаний. В 2018 году реестр уже пополнился 33 продуктами от 19 компаний.