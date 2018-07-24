Ещё
В реестр инновационной продукции Подмосковья включили еще 5 разработок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В реестр инновационной продукции Подмосковья включили еще 5 разработок 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Комиссия по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Подмосковье, на своем заседании рассмотрела и одобрила пять разработок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Во вторник прошло четвертое в этом году заседание комиссии по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Подмосковье, под руководством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова.
«Комиссия рассмотрела и одобрила пять заявок от пяти компаний», — говорится в сообщении.
В частности, одобрили продукцию предприятия ИП Монтвида Е. В. из города Раменское, которое занимается производством энергоэффективных светильников для улиц, автомагистралей, дворов, а также промышленных, офисных, торговых и других общественных помещений.
ОАО «НП „Подольсккабель“ из Подольска представило комиссии новое поколение монтажных кабелей ЭПОКС, которые соответствуют всем стандартам качества, но стоят гораздо меньше, а срок службы составляет до 35 лет.
Участники заседания рассмотрели и одобрили заявку ООО „Тепофол“ из Егорьевска. Компания производит ультрасовременные утеплители, которые можно успешно использовать в любых климатических зонах России, включая Арктику.
Также в реестр инновационной продукции включили ООО „Колос-Экспресс“ из Домодедова. Компания-поставщик муки, круп и хлопьев в Россию и страны СНГ стала вторым в реестре производителем продуктов питания.
Комиссия выступила за включение в реестр ООО „Гидроресурс“ из города Мытищи. Его новая система защиты от протечек воды GIDROLOCK предназначена для контроля и автоматического отключения подачи воды, выдачи звукового оповещения при возникновении аварии в инженерных системах водоснабжения и отопления.
»Реестр инновационной продукции Московской области постоянно расширяется. На данный момент он включает 74 вида продукции от 43 организаций, учитывая те компании, которые сегодня одобрила комиссия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Реестр инновационной продукции был создан в 2017 году. В том же году в него включили 41 вид продукции от 24 компаний. В 2018 году реестр уже пополнился 33 продуктами от 19 компаний.
РИАМО: последние новости
Жителям Подмосковья рассказали, как с 1 августа получить льготу на ж/д транспорт Рейтинг лучших и худших управляющих компаний представили в Подмосковье Легкомоторный самолет упал в Серпуховском районе Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам325
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть69
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост637
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение