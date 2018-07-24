Ставропольцам предлагают массово креститься на Холодных родниках

Ставропольцев приглашают пройти массовый обряд крещения на Холодных родниках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Православные христиане готовятся отметить 1 030 лет со Дня крещения Руси. «Круглая» дата наступит 28 июля, и к ней решили приурочить обряд массового крещения.

По сложившейся традиции, таинство состоится на Холодных родниках в Таманском лесу Ставрополя после совершения Божественной литургии. Православные обряды продлятся с 8:00 до 14:00. На праздник приглашены все желающие.

Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:

Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».