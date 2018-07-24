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Ставропольцам предлагают массово креститься на Холодных родниках
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Ставропольцам предлагают массово креститься на Холодных родниках 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцев приглашают пройти массовый обряд крещения на Холодных родниках, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Православные христиане готовятся отметить 1 030 лет со Дня крещения Руси. «Круглая» дата наступит 28 июля, и к ней решили приурочить обряд массового крещения.
По сложившейся традиции, таинство состоится на Холодных родниках в Таманском лесу Ставрополя после совершения Божественной литургии. Православные обряды продлятся с 8:00 до 14:00. На праздник приглашены все желающие.
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