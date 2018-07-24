Более 70 соединений и частей сформировано на западе РФ за 2,5 года

За это время войска получили около 5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники.

Более 70 воинских частей и соединений были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, за это время войска получили около 5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады. В войска округа поставлено около 5 тысяч нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны России

Он уточнил, что для размещения новых частей создается необходимая инфраструктура. Так до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.