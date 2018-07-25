Первые в столице малошумные лифты с видеосвязью начали устанавливать в районе Марьино

Современные малошумные лифты модели «Стриж», оборудованные мониторами с возможностью видеосвязи с диспетчером, начали устанавливать в жилых домах района Марьино.

В рамках реализации программы «Умный квартал» в трех подъездах дома № 13 по улице Новомарьинская уже заменено три лифта — по одному в каждом подъезде. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, всего в доме появится шесть «Стрижей», разработанных и изготовленных АО «Мослифт». В кабинах новых лифтов имеются видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов, где отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.

— Отличительная особенность модели «Стриж» — наличие видеосвязи между пассажиром и объединенной диспетчерской службой (ОДС), — пояснили в комплексе городского хозяйства. — Если лифт по какой-то причине остановится, то при нажатии пассажиром кнопки «Связь с диспетчером» появится видеосвязь. Возможность не только слышать диспетчера, но и видеть его на экране поможет пассажиру чувствовать себя комфортно. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями.