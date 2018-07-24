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Рогозин обсудил совместные проекты с вице-президентом Airbus
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Рогозин обсудил совместные проекты с вице-президентом Airbus 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 ИЮЛЯ. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел переговоры с вице-президентом Airbus Defence and Space Лионелем Шампо. Встреча состоялась во вторник в Москве, сообщается на сайте госкорпорации.
"24 июля 2018 года в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с вице-президентом компании «Airbus Defence and Space» Лионелем Шампо", — сообщили в госкорпорации.
Предметом переговоров стали актуальные и перспективные проекты сотрудничества по созданию космических систем и совместное производство продукции для третьих стран. «Встреча прошла в традиционно дружественном ключе», — отметили в госкорпорации, добавив, что стороны также согласовали график дальнейших встреч.
Ранее, 15 июня 2018 года, состоялась встреча Рогозина с президентом Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жаном-Ивом Лёгаллем. На ней они договорились придать отношениям новую динамику. По результатам встречи российская и французская стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое поспособствует развитию космической отрасли в обеих странах.
Airbus Defence and Space была создана в январе 2014 года на базе Европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS путем слияния нескольких подразделений концерна, в частности Airbus Military и Airbus Astrium, занимающегося созданием космических аппаратов.
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