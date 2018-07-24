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Минкультуры доработает законопроект об аттестации гидов
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Минкультуры доработает законопроект об аттестации гидов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минкультуры РФ продолжит доработку законопроекта об аттестации экскурсоводов и гидов с учетом замечаний экспертов отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
В Минкультуры пояснили, что по просьбе профессионального сообщества ведомство разработало законопроект, вводящий новые правила по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. «В настоящий момент продолжается доработка документа, чтобы учесть все замечания экспертов отрасли», — сказали в пресс-службе.
Согласно законопроекту, аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков проводится органом государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, на территории которого они предполагают оказывать такие услуги. Также органы государственной власти субъектов в сфере туризма наделяются полномочиями по региональному государственному надзору за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
"Аттестат, выданный органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, позволяет оказывать услуги экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков на туристских маршрутах на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики обязаны проходить аттестацию один раз в пять лет в том регионе, на туристских маршрутах которого оказывают услуги", — уточнили в ведомстве.
По результатам успешного прохождения аттестации им выдается аттестат и нагрудная идентификационная карточка установленного образца. За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, оказывающего услуги на туристских маршрутах, уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
"Изначально предполагалось, что нормы закона вступят в силу с 1 января 2019 года, однако в настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы сдвинуть этот срок", — добавили в пресс-службе.
Ранее глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что Московская городская дума поддерживает инициативу о введении аттестата для гидов и экскурсоводов, поскольку это позитивно скажется на рынке туризма.
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