Особо опасную инфраструктуру железных дорог включат в специальный перечень

России составят перечни особо опасных, технически сложных объектов инфраструктуры воздушного, морского и железнодорожного транспорта. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Действующая редакция Градостроительного кодекса вносит в перечень особо опасных и технически сложных объектов абсолютно все объекты авиационной инфраструктуры, а также инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. При этом, как указывают в Министерстве транспорта , большая часть из них к указанной категории не относится. Соответственно, данная норма действующего законодательства является избыточной.

Согласно представленному законопроекту, в инфраструктуре воздушного транспорта «особо опасными» и технически сложными будут считать, в частности, взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлётно-посадочной полосы 1300 метров и более, а также аэровокзалы (терминалы) пропускной способностью 100 пассажиров в час и более.

Особо опасными, технически сложными среди инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования признают, в частности, тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, а также и вокзалы расчётной вместимостью свыше 900 пассажиров.