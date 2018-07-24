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СМИ: пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб
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СМИ: пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 июля. Пилот истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии, сбитый во вторник израильской ракетой, погиб. Об этом сообщил во вторник новостному порталу Al Masdar сирийский военный источник. О судьбе второго пилота сведений пока нет.
ТАСС: последние новости
Шойгу: доля нового вооружения в Сухопутных войсках увеличилась на 13% с 2016 года МВД Германии: число потенциально опасных исламистов в стране достигло рекордного уровня Больше 10 тыс. военных задействовали для обеспечения безопасности ЧМ-2018 по футболу
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