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СМИ: пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб
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СМИ: пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб
ТАСС
1 час назад
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ТАСС
, 24 июля. Пилот истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС
Сирии
, сбитый во вторник израильской ракетой, погиб. Об этом сообщил во вторник новостному порталу Al Masdar сирийский военный источник. О судьбе второго пилота сведений пока нет.
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