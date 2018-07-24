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Количество онлайн заявок на подключение к газу в Подмосковье выросло вдвое
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Количество онлайн заявок на подключение к газу в Подмосковье выросло вдвое 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Большая часть заявок в 2018 году на подключение к газораспределительным сетям Московской области была подана через онлайн-сервисы, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
right"С начала 2018 года в регионе принято более 11 тысяч заявок на подключение к газораспределительным сетям. 95% из них были поданы через онлайн-сервисы. Еще год назад этот показатель составлял всего 50%", — отмечается в релизе.
По данным пресс-службы, на данный момент в личном кабинете клиента «Мособлгаза» зарегистрировано более 900 тысяч абонентов.
"По поручению губернатора на территории Московской области проводится большая работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям", — заявил Пестов.
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