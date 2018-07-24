Кто испортил воздух: жители Устиновского района Ижевска обеспокоены едким запахом

Ижевск. Удмуртия . Жители Устиновского района Ижевска начали собирать подписи под открытым обращением к Президенту России, республиканским властям и надзорным ведомствам. Они просят принять меры в отношении Ижевского автозавода, который, по их мнению, является источником едкого запаха и дыма.

«Мы, жители Устиновского района Ижевска, обращаемся к властям города Ижевска и Удмуртской Республики с требованием немедленно принять меры в отношении ООО «ЛАДА Ижевск» в связи с выбросами в воздух данным предприятием вредных веществ в виде дыма из вытяжек цеха, расположенного в непосредственной близости к жилым многоэтажным домам. Обязать ООО «ЛАДА Ижевск» установить на вытяжках фильтры надлежащего класса, позволяющие удерживать выбросы вредных веществ и едкого запаха», — говорится в тексте обращения.

Именно выбросы покрасочного цеха предприятия, считают жители микрорайона, вызывают даже у здоровых людей удушье, кашель, резь в глазах, головную боль и тошноту. По словам активистов, некоторые жильцы даже переехали из своих квартир.

Жители микрорайона отмечают, что с этой проблемой они неоднократно обращались в региональное управление Роспотребнадзора , которое проводило замеры вредных веществ.

«В ответ на обращения были получены письма о том, что допустимое количество вредных веществ в воздухе не превышено», — сообщают жители Устиновского района.

Информационному агентству «Сусанин» в управлении Роспотребнадзора рассказали, что в 2017 и 2018 годах в ведомство действительно обращались ижевчане, проживающие рядом с автозаводом. По их сообщениям проводились административные расследования. В этом году на предприятии прошла плановая проверка, специалисты взяли пробы, провели лабораторные исследования воздуха на те вещества, которые выбрасываются предприятием: формальдегид, диметилбензол, метилбензола.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР», превышений предельно-допустимых концентраций данных химических веществ не установлено. Последние исследования проводились в июле 2018 года, превышений в отобранных пробах предельно-допустимых концентраций нет. При проведении плановой проверки ООО «ЛАДА Ижевск» нарушений санитарных норм и правил в части гигиенических требований к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест не установлено», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.

Также в управлении пояснили, что «запах не является гигиеническим нормативом, регламентированным санитарным законодательством, санитарными нормами и правилами».

Однако жители убеждены, что исследования не приносят никаких результатов, потому что забор воздуха производится либо в те дни, когда цех не работает, либо ветер дует в другом направлении.

Жалоба на плохой воздух около автозавода в мае 2018 года поступала и в районную прокуратуру . Но прокуратура не имеет полномочий в этой сфере, соответственно, они направили это обращение для рассмотрения и принятия решения в управление Роспотребнадзора.

Сам автозавод также утверждает о своей непричастности к запаху и дыму, ссылаясь на проведенные исследования надзорных органов. Вместе с тем в пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что «ЛАДА Ижевск» не может не реагировать на сигналы жителей. И компания разработала программу по дальнейшей модернизации окрасочного производства. В дополнение к существующим системам будут запущены новые регенеративно-термические установки очистки выбросов в атмосферу.

Вопрос о том, кто же все-таки портит воздух в районе автозавода, пока остается без ответа. Возможно, обращение, которое жители планируют направить властям в конце июля, принесет какие-то результаты. И проблему людей, которые продолжают жаловаться на едкий запах, удастся решить.