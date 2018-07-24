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Шойгу: ЧМ по футболу охраняли 32 корабля, 37 самолетов и 54 вертолета
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Шойгу: ЧМ по футболу охраняли 32 корабля, 37 самолетов и 54 вертолета 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр обороны РФ генерал армии на коллегии в среду рассказал, какие силы и средства Вооруженных Сил были задействованы для обеспечения завершившегося 15 июля чемпионата мира по футболу.
По его словам, военные совместно с другими федеральными органами власти выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах их проведения. Среди некоторых мер безопасности, которые обеспечили военнослужащие, Сергей Шойгу назвал противовоздушную оборону, радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения, а также противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение. Кроме того военные отвечали за инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку на объектах и местности.
Всего, по словам министра обороны, были задействованы 10 631 человек и 2 186 единиц вооружения и военной техники. В том числе ЧМ-2018 охраняли 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета. Отмечается, что в период проведения соревнований было обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории. В то же время над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия болельщиков военные пресекли полеты беспилотных летательных аппаратов.
"Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу ни одного серьезного происшествия не произошло, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник", — подчеркнул Сергей Шойгу, добавив, что Генеральному штабу необходимо представить предложения о поощрении военнослужащих, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности.
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