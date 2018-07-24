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Замгендиректора Росатома назначен экс-руководитель «Атомфлота» Вячеслав Рукша
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Замгендиректора Росатома назначен экс-руководитель «Атомфлота» Вячеслав Рукша 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заместителем генерального директора — директором дирекции Северного морского пути (СМП) Росатома 24 июля назначен Вячеслав Рукша, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Атомфлот», сообщает департамент коммуникаций Росатома.
Создаваемая в Росатоме дирекция СМП под руководством Рукши будет в частности осуществлять реализацию государственной политики и стратегии развития СМП и управлять проектами развития Севморпути.
"В ведении дирекции также останется управление атомным ледокольным флотом (ФГУП «Атомфлот»), содержание и поддержание существующей инфраструктуры", — говорится в сообщении.
С 24 июля 2018 года исполнение обязанностей генерального директора ФГУП «Атомфлот» возложено на Мустафу Кашку, первого заместителя генерального директора — главного инженера предприятия, говорится в сообщении.
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