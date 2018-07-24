Минфин планирует вернуться к вопросу о введении акциза на кальянную смесь

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об индексации ставок акцизов и завершении налогового маневра, который также предусматривал введение акциза на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году. Однако в середине июля при рассмотрении документа во втором чтении Госдума поддержала поправку правительства РФ, которая исключала соответствующие нормы из его текста. Поэтому сегодня закон был принят в окончательном третьем чтении уже без этой нормы.

"Были замечания из администрации президента . Они сказали, что вопрос не проработан, но тема важная, ее необходимо решать. Поскольку законопроект проходил достаточно быстро, мы договорились, что сейчас все уберем, а потом к ней вернемся, чтобы не тормозить весь закон", — сообщил РИА Новости Трунин.

А на вопрос о том, вернется ли Минфин к этому вопросу теперь уже только в следующем году, замминистра сказал: «Не знаю, может и в этом году».

Первоначально под кальянной предлагалось понимать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения. Такая смесь изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. При этом массовая доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.