Повод задуматься о вечном: в Крыму открывается первый крематорий

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . В начале августа в Симферопольском районе начнет работать первый в Крыму крематорий. Его владелец, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России по Республике Крым и Севастополю Михаил Ремез рассказал РИА Новости Крым о специфике работы своего предприятия. Представители крупнейших религий мира уже высказались о своем отношении к сжиганию тел усопших.

Обычное дело

История кремации берет свои истоки со времен среднего палеолита. Согласно исследованиям ученых, первые упоминания о ритуале сжигания тел умерших появились 300 тысяч лет назад.

В современном виде кремация зародилась в Европе во второй половине XVIII века. Причина была прагматичной: города росли, а вместе с ними и смертность среди населения, из-за чего кладбища не могли уместить всех умерших. Люди стали хоронить погибших в братских могилах рядом с жилыми домами, что влекло за собой вспышки и эпидемии болезней, и, как следствие, новые смерти. Тогда было решено вернуться к кремации, используя для хранения праха специальные урны — колумбарии.

Урны для хранения праха в помещении первого в Крыму крематория, построенного в пгт Гвардейское Симферопольского района

В современном мире кремация стала вполне обыденным процессом, а в некоторых странах даже обязательным. Многие государства склонились к тому, что это позволяет отводить для кладбищ на порядок меньшую территорию.

Этот подход стал актуальным и для Крыма, поскольку в некоторых городах полуострова на кладбищах не хватает мест для новых захоронений. В августе на полуострове начинает работу первый на территории Крыма крематорий, построенный в селе Гвардейское Симферопольского района.

"Есть два вида крематориев: в первом возможно проведение обрядовых процессов, во втором, как построен у нас, — нет. Подобный тип впервые возведен в России в качестве пилотного проекта. Здесь не смогут присутствовать родственники умерших, только представители похоронных организаций", — пояснил Михаил Ремез.

Владелец предприятия и вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России по Республике Крым и Севастополю Михаил Ремез

Как это будет

Перед началом процедуры, гроб, в котором доставляют тело в крематорий, сканируется на специальном устройстве.

"Мы сканируем гроб с помощью обычного сканера, как в аэропорту. Ведь внутрь гроба могут положить что угодно. А температура работы печи очень высокая — 900 градусов, и все, что может влиять на процесс горения, должно быть исключено. Например, нельзя оставлять кардиостимуляторы или личные вещи. Последнее мы можем изъять под расписку сами, а вот если обнаружим первое — процедура будет невозможной, поскольку кардиостимулятор при сжигании может взорваться", — пояснил Михаил Ремез, уточнив, что это первые правила безопасности.

Вся процедура кремации занимает около часа. «У нас стоит специальный аппарат, который выдает штрих код на несгораемом материале. Он наклеивается на гроб, чтобы с помощью считывающей аппаратуры идентифицировать личность человека. Потом гроб подается в кремационный блок, а затем — в печь. Кремация занимает 50-60 минут», — рассказал владелец крематория.

Чтобы воспользоваться услугами крематория, родственникам умершего необходимо предоставить пакет документов. «Ни один человек не будет кремирован, пока не будут предоставлены все необходимые документы: свидетельство о смерти по форме 33 и доверенность лица по проведению погребения», — рассказал Михаил Ремез.

Табло печи для сжигания усопших в помещении первого в Крыму крематория, построенного в пгт Гвардейское Симферопольского района

При этом, как подчеркнул владелец крематория, выбросы в воздух после сжигания тел не оказывают негативного влияния на экологию.

"Фильтруется сгоревший воздух, ведь человек почти полностью состоит из воды. Образуются диоксины, но для борьбы с ними у нас есть фильтрационная установка. Для этого нам нужно понизить температуру дыма в половину — до 400 градусов. Это оборудование разработано в Китае по программе защиты окружающей среды", — рассказал Ремез, указав, что стандартный способ погребения тел в земле наносит гораздо больший урон экологии.

Из земли в землю

Однако новый вид погребения считают приемлемым далеко не все религии мира. Например, Русская православная церковь еще в 2015 году обозначила свое видение ситуации, о котором РИА Новости Крым рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.

"Нужно учитывать традиции народа: на Руси уже две тысячи лет принято погребать в земле и я думаю, что этого нужно придерживаться. Не только, потому, что это наша русская традиция, но и потому, что это соотноситься с библейским пониманием. В «Книге Бытия» сказано, что Бог обратился к Адаму: «Ты сотворен из земли и в землю ты отойдешь». У апостола Павла в Новом Завете, в послании коринфянам есть важное понимание: человеческое тело есть храм, в котором обитает Святой Дух", — рассказал Владимир Кашлюк.

Здание первого в Крыму крематория, построенного в пгт Гвардейское Симферопольского района

Никаких манипуляций

Ислам кремацию не признает. Как пояснил РИА Новости Крым заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов , исключением могут стать только экстренные случаи.

"Мусульманам категорически запрещено сжигать тело усопшего независимо от последней воли завещателя. Ведь он может не знать законов своей религии. В исламе человек считается уважаемым, почитаемым творением Всевышнего, как при жизни, так и после смерти. Поэтому к его телу, даже без души, предписано относиться со всем почтением и уважением. Сжигание считается проявлением неуважения. Именно поэтому акт кремации запрещен. Возможно исключение, если смертельная болезнь угрожает всему обществу и только по средствам таких мероприятий можно его обезопасить", — пояснил Айдер Исмаилов.

При этом он подчеркнул — запрет касается не только сжигания тела. «Всякого рода другие манипуляции с телом тоже запрещены. Например, запрещено вскрытие. Исключением делается только в том случае, если необходима поимка преступника и вскрытие может помочь следствию», — сказал замглавы крымского ДУМКа.

Печь для сжигания усопших в здании первого в Крыму крематория, построенного в пгт Гвардейское Симферопольского района

Тело — сосуд для души

Председатель еврейской религиозной общины Симферополя Аарон Цырульников рассказал РИА Новости Крым о позиции иудеев в вопросе кремации.

"Мы не против того, что кто-то выбирает именно такой способ проводов в последний путь усопшего. Но представители нашей веры вряд ли на это пойдут, поскольку Тора предполагает другую процедуру: тело человека в нетронутом опытом виде предается земле. Для нас тело — это сосуд для души", — пояснил Аарон Цырульников.

Старт работы крематория под Симферополем запланирован на начало августа. После этого крымчане смогут решить для себя: выбрать новый способ погребения или остаться приверженцем традиционного.