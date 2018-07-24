Христианское богослужение прошло в Андреевском монастыре 

В Андреевском монастыре в день памяти Святых Петра и Февронии Муромских Егископ Дмитровский Феофилакт совершил христианское богослужение.
В день память Святых благоверных Петра, в иночестве Давида и Февронии, Патриарх Московского и всея Руси Егископ Феофилакт, Руководитель Юго-Западного викариатства, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря города Москвы, провел Божественную Литургию в Андреевском монастыре в Москве. После Литургии Феофилакт пожелал всем благ и здоровья. Фото: dmdonskoy.ru