Ещё
Христианское богослужение прошло в Андреевском монастыре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Христианское богослужение прошло в Андреевском монастыре 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Андреевском монастыре в день памяти Святых Петра и Февронии Муромских Егископ Дмитровский Феофилакт совершил христианское богослужение.
В день память Святых благоверных Петра, в иночестве Давида и Февронии, Патриарх Московского и всея Руси Егископ Феофилакт, Руководитель Юго-Западного викариатства, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря города Москвы, провел Божественную Литургию в Андреевском монастыре в Москве. После Литургии Феофилакт пожелал всем благ и здоровья. Фото: dmdonskoy.ru
Вестник района Гагаринский: последние новости
Братья Запашные дали интервью о схватке тигра и льва в московском цирке В рейтинг ARWU впервые смог войти Губкинский университет Москвичи решили, что досуговые центры будут работать в летнее время
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам325
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть69
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост637
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение