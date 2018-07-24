День открытых дверей проведут для будущих мам и пап в роддоме недалеко от Аэропорта

В перинатальном центре при ГКБ № 24, который расположен в 4-м Вятском переулке, 25 июля проведут очередной тематический день открытых дверей.

Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.

—Тема очередного дня открытых дверей: «Роддом шаг за шагом». Мы расскажем о том, что происходит в роддоме после того, как звучит фраза «вы рожаете…», — поделился представитель администрации.

Предварительной регистрации не требуется.

Добавим, что в ближайшие две недели дни открытых дверей по средам проводиться не будут.

Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)