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День открытых дверей проведут для будущих мам и пап в роддоме недалеко от Аэропорта
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День открытых дверей проведут для будущих мам и пап в роддоме недалеко от Аэропорта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В перинатальном центре при ГКБ № 24, который расположен в 4-м Вятском переулке, 25 июля проведут очередной тематический день открытых дверей.
Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
—Тема очередного дня открытых дверей: «Роддом шаг за шагом». Мы расскажем о том, что происходит в роддоме после того, как звучит фраза «вы рожаете…», — поделился представитель администрации.
Предварительной регистрации не требуется.
Добавим, что в ближайшие две недели дни открытых дверей по средам проводиться не будут.
Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
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