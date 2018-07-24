Жильцов пятиэтажки в центре Воронежа испугали лужи крови в подъезде и во дворе

Горожанин поделился видео с места событий. Загадочная история произошла в доме №2 по улице Фридриха Энгельса утром воскресенья, 22 июля. Там жильцы обнаружили лужи крови в подъезде — причём не только на полу, но и на стенах, а также во дворе пятиэтажки, рассказал один из местных жителей Евгений Оленичев. Мужчина записал видео и прислал его в редакцию «Вести-Воронеж». Откуда взялась кровь — неизвестно: местные жители рассматривают две версии, у полиции же версия одна — правда, выдвинутая сходу и без экспертиз. По словам Евгения, около 7:00 он слышал шум и голоса, доносившиеся из подъезда и двора, однако из квартиры не входил и в окно не выглядывал. Евгений Оленичев увидел кровь около 11:00 и сразу же позвонил в службу спасения 112. Пока ждал правоохранителей, записал видео. Следы крови начинаются от второго этажа и продолжаются вниз по лестнице. Причём испачканы стены — словно человек окровавленной рукой опирался на неё, и ручка подъездной двери. Перед ней в подъезде лужа крови, такая же была и на асфальте перед домом. — Там литра полтора-два точно, — предположил Евгений, биолог по образованию. — А в человеке всего 5 литров крови. При такой кровопотере можно умереть. Но приехавший на место полицейский сразу сказал, что это кровь животного. Как он это определил, я не знаю. Пока мы с ним разговаривали, писали заявление и объяснение, кто-то кровь уже смыл.