В Челябинске устроят командный велоквест в парке Гагарина

5 августа в Челябинске пройдет благотворительный велоквест. Участникам нужно будет выполнять различные задания на эрудицию, а также добираться от одной локации до другой на велосипеде. Пройдет велоквест в ЦПКиО им. Гагарина, организует его благотворительный фонд «Мост».

Тематикой квеста стал прошедший чемпионат мира по футболу Fifa 2018, а точнее различные страны, которые принимали участие в чемпионате. В ходе квеста командам нужно будет посетить 12 станций, разбросанных по всему парку. Каждая станция посвящена определенной стране.

— Задания квеста составлены так, чтобы участники смогли взглянуть на родной город с другой стороны, освободится от повседневных стереотипов и поближе познакомиться с природой Челябинска, заняться спортом смешанным с отдыхом и узнать традиции других стран, — сообщают организаторы велоквеста.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно собрать команду от 2 до 7 человек с велосипедами, зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKr4ltrtPn9..

Начнется велоквест 5 августа в 12:00 в ЦПКиО им. Гагарина. Все интересующие вопросы можно задать по телефону +7-951-482-37-83.