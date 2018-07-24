«Надо этим постоянно заниматься». Как Александр Моор будет вести «ВКонтакте» и Instagram?

«Соцсети — действенный инструмент»

Все зависит от качества подачи информации, считает эксперт. Какую-то ее часть вполне может транслировать сам врио губернатора, другую возьмет на себя его команда.

«Если посты, созданные SMM-щиками, не будут выбиваться из общего ряда и органично примкнут к образу Александра Моора, избиратель хорошо воспримет это», — утверждает Анатолий Гагарин.

Готовность к диалогу

Однако ведение страниц в соцсетях предполагает и диалог с гражданами. Сейчас комментарии под записями Александра Моора открыты. Это говорит о том, что он готов к вопросам и обращениям.

«Профессионалы и должны отвечать на неудобные вопросы, — отметил Анатолий Гагарин. — Нужна команда, которая не боится этой работы, тогда придет успех».

В свою очередь, политтехнолог Андрей Бондарев посоветовал Александру Моору быть максимально искренним со своими подписчиками.

«Искренность — лучшая политика, — заявил Андрей Бондарев. — Если Моор готов к диалогу и способен его вести в соцсетях, это будет плюс. Если это будет грамотно, ненавязчиво и информативно, почему нет?».

Политики в соцсетях

Политики и крупнейшие бизнесмены стали осваивать ведение публичных страниц несколько лет назад. Еще в 2015 году лишь 13 руководителей субъектов РФ имели страницы в Инстаграме, сейчас их количество гораздо больше.

В массе своей российские политики последовали примеру Дмитрия Медведева , который завел себе страницу в Инстаграм в 2012 году, уже покинув пост президента. Сейчас на него подписаны чуть менее трех миллионов человек.

При этом политики постят не только официальные фотографии, но и неформальные снимки. Один из самых «живых» аккаунтов — у вице-премьера Аркадия Дворковича . Его подписчики могут увидеть политика и за столом в «Макдоналдсе» , и в домашней обстановке за приготовлением блинов. А глава Татарстана Рустам Минниханов публикует, например, фотографии своей собаки.

«Политику полезно присутствовать в соцсетях. Но многие имеют аккаунты и не общаются с людьми, — говорит Андрей Бондарев. — Просто красивые фотографии и остающиеся без ответа комментарии — это одно. Другое — формат своеобразной интернет-приемной. Форматы присутствия в соцсетях многообразны. Поэтому нельзя сказать, что всем это однозначно идет на пользу».

Главное фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.