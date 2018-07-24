«Надо этим постоянно заниматься». Как Александр Моор будет вести «ВКонтакте» и Instagram? 

«Соцсети — действенный инструмент»
Неслучайно, отмечают политологи, что Александр Моор завел аккаунты в соцсетях, когда его предвыборная кампания к губернаторским выборам набрала ход. При этом руководитель уральского отделения «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин порекомендовал Александру Моору не забрасывать соцсети и после голосования. По его словам, они могут стать хорошим инструментом общения с гражданами.
«При грамотной постановке вопроса и привлечении профессионалов это работает. Примеры — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Их присутствие в соцсетях приносит хороший результат. Соцсети — действенный инструмент. Другое дело, что надо этим постоянно заниматься», — утверждает Анатолий Гагарин.
Все зависит от качества подачи информации, считает эксперт. Какую-то ее часть вполне может транслировать сам врио губернатора, другую возьмет на себя его команда.
«Если посты, созданные SMM-щиками, не будут выбиваться из общего ряда и органично примкнут к образу Александра Моора, избиратель хорошо воспримет это», — утверждает Анатолий Гагарин.
Готовность к диалогу
Однако ведение страниц в соцсетях предполагает и диалог с гражданами. Сейчас комментарии под записями Александра Моора открыты. Это говорит о том, что он готов к вопросам и обращениям.
«Профессионалы и должны отвечать на неудобные вопросы, — отметил Анатолий Гагарин. — Нужна команда, которая не боится этой работы, тогда придет успех».
В свою очередь, политтехнолог Андрей Бондарев посоветовал Александру Моору быть максимально искренним со своими подписчиками.
«Искренность — лучшая политика, — заявил Андрей Бондарев. — Если Моор готов к диалогу и способен его вести в соцсетях, это будет плюс. Если это будет грамотно, ненавязчиво и информативно, почему нет?».
Политики в соцсетях
Политики и крупнейшие бизнесмены стали осваивать ведение публичных страниц несколько лет назад. Еще в 2015 году лишь 13 руководителей субъектов РФ имели страницы в Инстаграме, сейчас их количество гораздо больше.
В массе своей российские политики последовали примеру Дмитрия Медведева, который завел себе страницу в Инстаграм в 2012 году, уже покинув пост президента. Сейчас на него подписаны чуть менее трех миллионов человек.
При этом политики постят не только официальные фотографии, но и неформальные снимки. Один из самых «живых» аккаунтов — у вице-премьера Аркадия Дворковича. Его подписчики могут увидеть политика и за столом в «Макдоналдсе», и в домашней обстановке за приготовлением блинов. А глава Татарстана Рустам Минниханов публикует, например, фотографии своей собаки.
В УрФО довольно активен в соцсетях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Не раз отмечали его любовь к селфи. А вот бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев соцсетей не вел — ни сам, ни с помощью сотрудников.
«Политику полезно присутствовать в соцсетях. Но многие имеют аккаунты и не общаются с людьми, — говорит Андрей Бондарев. — Просто красивые фотографии и остающиеся без ответа комментарии — это одно. Другое — формат своеобразной интернет-приемной. Форматы присутствия в соцсетях многообразны. Поэтому нельзя сказать, что всем это однозначно идет на пользу».
Главное фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.