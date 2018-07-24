Бесплатный Wi-Fi заработал в первом частном трамвае «Чижик» в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi заработал в тестовом режиме в первом частном трамвае «Чижик» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба концессионера Транспортной концессионной компанией (ТКК).
Ранее бесплатный Wi-Fi уже запустили в городском метрополитене, в большинстве автобусов, трамваев, троллейбусов и коммерческих маршруток. Работы проводились в том числе в связи с подготовкой Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
"К настоящему моменту все девять трамваев «Чижик» оборудованы хот-спотами (точками доступа к Wi-Fi) свободного доступа к интернету. Специалисты OBIT завершили монтаж оборудования и настроили авторизацию. Сейчас проводится тестовая эксплуатация программно-аппаратного комплекса. Одновременно со специалистами протестировать WiFi в «Чижиках» уже могут и пассажиры, для этого достаточно найти среди доступных сетей сеть «Chizhik by OBIT» и пройти авторизацию", — сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, сеть сможет обслуживать до 650 тыс. пассажиров одновременно, в дальнейшем проект будет расширяться в соответствии с увеличением числа трамваев.
Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией Санкт-Петербурга и Транспортной концессионной компанией, который был подписан весной 2016 года. Первые пассажиры поехали на «Чижиках» в марте 2018 года, этого момента ждали раньше, но из-за недоработок со стороны концессионера и городских структур, запуск откладывался.
Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумный ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией «ЛСР— Строй» (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов. Стоимость билета там аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте. Сейчас реализуется второй этап проекта.