Бесплатный Wi-Fi заработал в первом частном трамвае «Чижик» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Бесплатный Wi-Fi заработал в тестовом режиме в первом частном трамвае «Чижик» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба концессионера Транспортной концессионной компанией (ТКК).

Ранее бесплатный Wi-Fi уже запустили в городском метрополитене, в большинстве автобусов, трамваев, троллейбусов и коммерческих маршруток. Работы проводились в том числе в связи с подготовкой Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

"К настоящему моменту все девять трамваев «Чижик» оборудованы хот-спотами (точками доступа к Wi-Fi) свободного доступа к интернету. Специалисты OBIT завершили монтаж оборудования и настроили авторизацию. Сейчас проводится тестовая эксплуатация программно-аппаратного комплекса. Одновременно со специалистами протестировать WiFi в «Чижиках» уже могут и пассажиры, для этого достаточно найти среди доступных сетей сеть «Chizhik by OBIT» и пройти авторизацию", — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сеть сможет обслуживать до 650 тыс. пассажиров одновременно, в дальнейшем проект будет расширяться в соответствии с увеличением числа трамваев.

Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией Санкт-Петербурга и Транспортной концессионной компанией, который был подписан весной 2016 года. Первые пассажиры поехали на «Чижиках» в марте 2018 года, этого момента ждали раньше, но из-за недоработок со стороны концессионера и городских структур, запуск откладывался.