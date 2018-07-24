Арлингтон, штат Виргиния — Российский агент Мария Бутина, которой накануне было предъявлено обвинение, тихо выскользнула из-под простынь, завернулась в плащ и убежала, предварительно привязав к кровати шелковым шарфом кисти рук полураздетого и с завязанными глазами Роберта Мюллера. «Мне жаль, что я так сматываюсь, но я опаздываю на важную встречу в Москве. Чао, Роберт», — сказала Бутина, бросив презерватив с усиками на обнаженную грудь спецпрокурора, после чего обчистила его бумажник, взяла его пистолет, удостоверение ФБР и положила в карман флеш-накопитель небольшого размера. «Не воспринимай это слишком лично, Роберт, я получила большое удовольствие, но я просто думаю, что у нас двоих нет особого общего будущего. Напиши мне, когда в следующий раз будешь в России». К моменту публикации этого сообщения Бутина уже сидела на заднем сидении лимузина, стряхивая слезу и глядя на ожерелье, которое ранее в этот день ей подарил Мюллер.