Ещё
Законопроект о создании военных учебных центров при вузах прошел второе чтение в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Законопроект о создании военных учебных центров при вузах прошел второе чтение в Думе 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, который предлагает унифицировать структуры по военной подготовке студентов в вузах.
Ранее СМИ связали подобную инициативу с упразднением военных кафедр в высших учебных заведениях, что вызвало широкий общественный резонанс, но было категорически опровергнуто в Минобороны и парламентариями.
Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. По его словам, предложенной нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре. Он заверил, что «объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют».
Согласно документу, в настоящее время в ряде вузов военная подготовка осуществляется в трех формах: программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, реализуемые в учебных военных центрах; программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса; программы военной подготовки солдат, матросов запаса — на военных кафедрах (факультетах военного обучения).
Как отмечают разработчики, военная подготовка в этих структурных подразделениях осуществляется, как правило, по родственным военно-учетным специальностям с использованием общей учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники". «Законопроектом предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры», — говорится в документе.
ТАСС: последние новости
Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" МЧС Подмосковья подтвердило факт крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Reuters: контрразведка Германии считает, что РФ, КНР и Иран ведут разведдеятельность в ФРГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост336
Умер советник Путина31
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение