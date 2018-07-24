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Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
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Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Израильские власти на протяжении всего вторника, 24 июля, неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения. Слова представителя израильской армии передает «Интерфакс».
«В течение дня мы на нескольких языках и разными путями предупреждали не проникать на нашу территорию», — цитирует его агентство.
По словам источника, активизация сирийских ВВС наблюдалась с раннего утра 24 июля. В израильской армии заявили о пуске двух ракет Patriot по сирийскому военному самолету, вылетевшему с авиабазы Т4 в провинции Хомс. Об этом корреспондент Jerusalem Post Анна Ахронхайм написала в своем Twitter.
Как пишет Sky News, истребитель упал в районе реки Ярмук на территории Сирии на границе с Голанскими высотами и Иорданией. Предположительно, данный район контролируют боевики «Исламского государства» (запрещено в России), пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом и изучением деятельности террористов.
Самолет «Сухого» был сбит в результате ракетного удара ранее 24 июля. Судьба пилота остается неизвестной.
На вооружении ВВС Сирии имеются такие самолеты производства «Сухого», как бомбардировщики Су-24М/М2 и различные модификации истребителя-бомбардировщика Су-17.
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