Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»

Израильские власти на протяжении всего вторника, 24 июля, неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения. Слова представителя израильской армии передает «Интерфакс»

«В течение дня мы на нескольких языках и разными путями предупреждали не проникать на нашу территорию», — цитирует его агентство.

По словам источника, активизация сирийских ВВС наблюдалась с раннего утра 24 июля. В израильской армии заявили о пуске двух ракет Patriot по сирийскому военному самолету, вылетевшему с авиабазы Т4 в провинции Хомс . Об этом корреспондент Jerusalem Post Анна Ахронхайм написала в своем Twitter.

Как пишет Sky News , истребитель упал в районе реки Ярмук на территории Сирии на границе с Голанскими высотами и Иорданией . Предположительно, данный район контролируют боевики «Исламского государства» (запрещено в России ), пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом и изучением деятельности террористов.

Самолет «Сухого» был сбит в результате ракетного удара ранее 24 июля. Судьба пилота остается неизвестной.

На вооружении ВВС Сирии имеются такие самолеты производства «Сухого», как бомбардировщики Су-24М/М2 и различные модификации истребителя-бомбардировщика Су-17.