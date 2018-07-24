Иркутских должников отправили на исправительные работы в приют для животных

Иркутске жителей, осуждённых за неуплату алиментов, стали отправлять на исправительные работы в приюты для бездомных животных, передаёт ОТР.

По мнению специалистов Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области, служба в приютах для животных благотворно сказывается на алиментщиках. В частности, ряд должников после трудовой деятельности в питомниках возвращаются к нормальной жизни и начинают выплачивать задолженность. За свою работу уклонисты получают вознаграждение — десять тысяч рублей.

Причём трудовой день не полный — предполагается работа на полставки. В основном должники выгуливают собак, кормят и убирают за животными. В 2018 году к исправительным работам в регионе приговорены уже почти 400 местных жителей. Большая часть из них отбывает наказание на городских предприятиях — алиментщики выполняют работу уборщиков и озеленителей.