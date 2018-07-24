Шойгу пообещал принять меры в ответ на втягивание Финляндии и Швеции в НАТО

Министр обороны рассказал, что увеличивается интенсивность мероприятий подготовки НАТО . С начала года было проведено более 100 учений, в которых приняло участие до 80 тысяч военнослужащих.

«Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием», — заявил Шойгу.

Он отметил, что взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в территориальные воды и воздушное пространство этих государств.

По словам Шойгу, такие шаги западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, «порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», отметил глава минобороны.

Также он рассказал, что наращивание натовских контингентов в Восточной Европе продолжается. Так, с 2014 года их численность возросла с 2 до 15 тыс. военнослужащих.

Министр обороны добавил, что увеличивается интенсивность мероприятий подготовки НАТО. С начала года было проведено более 100 учений, в которых приняло участие до 80 тысяч военнослужащих. Численность личного состава, который привлекается к серии учений, за пять лет увеличилась в 10 раз, а число боевой авиации — с 11 до 101 единиц.