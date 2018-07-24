Послы Японии, Португалии и Перу поблагодарили главу Мордовии за гостеприимство 

Глава Мордовии Владимир Волков получил письма от руководителей посольств Японии, Португалии и Перу с благодарностью за гостеприимство и радушный прием в ходе проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
По словам чрезвычайного и полномочного посола Японии в России Тоёхися Кодзуки, принцесса Такамадо осталась очень довольна пребыванием в Саранске. «Хотелось бы выразить Вам глубокую признательность за Вашу поддержку организации и успешному проведению исторического посещения России членом императорской семьи Японии, состоявшегося впервые за последние 102 года. Кроме того, благодарю Вас за то, что во время моего посещения вашей республики мы с Вами смогли провести продуктивные обмены мнениями о развитии японо-российских экономических отношений», — написал он.
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Бенхамин Чимой отметил высокую степень профессионализма и готовности помочь министерства экономики, торговли и предпринимательства и министерства здравоохранения Мордовии, а также их незамедлительное реагирование при разрешении особых случаев и чрезвычайных ситуаций, возникших в период пребывания национальной сборной и многочисленных перуанских болельщиков в Мордовии.
Посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру выразил благодарность за радушный прием, оказанный премьер-министру Португальской Республики Антонио Коште.
Напомним, Владимир Волков обсудил вопросы сотрудничества и развития туристической сферы с вице-президентом компании Marriott International по России и Казахстану Штефаном Кюром.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин